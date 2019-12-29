Haberler » Sinema » 29 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

29 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

29 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45 29 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:30 Kuzey Güney

04:15 Müzik Arası

05:15 İkizler Memo-Can

07:00 Yılbaşı Ailesi

07:45 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

15:45 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Zalim İstanbul


İstanbul, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   29 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 07:20:42