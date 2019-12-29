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29 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

29 Aralık 2019 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45 29 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İşe Yaramazlar

01:45 İşe Yaramazlar

03:15 Çukur

05:30 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14:15 Senede Bir Gün

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:15 Hasret

18:45 Show Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Hedefteki Adam

23:45 Hedefteki Adam


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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