29 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İşe Yaramazlar
01:45 İşe Yaramazlar
03:15 Çukur
05:30 Cumartesi Sürprizi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu
14:15 Senede Bir Gün
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:15 Hasret
18:45 Show Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Hedefteki Adam
23:45 Hedefteki Adam