29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 İngilterpremier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Tottenham
03:45 Stadyum
05:45 Teknik Analiz
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Süper Lig Özetler
07:35 TFF 1. Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 TFF 1. Lig Özetler
08:35 İngiltere Premier Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:45 Süper Lig Özetler
12:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Haftasonu
19:00 Dakika Skor
20:50 Manchester City - Sheffield United
21:45 Süper Lig Özetler
22:00 Manchester City - Sheffield United
23:00 Stadyum