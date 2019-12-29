Haberler » Sinema » 29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

29 Aralık 2019 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45 29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 İngilterpremier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Tottenham

03:45 Stadyum

05:45 Teknik Analiz

07:13 İstiklal Marşı

07:15 Süper Lig Özetler

07:35 TFF 1. Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 TFF 1. Lig Özetler

08:35 İngiltere Premier Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:45 Süper Lig Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Haftasonu

17:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

20:50 Manchester City - Sheffield United

21:45 Süper Lig Özetler

22:00 Manchester City - Sheffield United

23:00 Stadyum


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   29 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   29 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 07:20:58