29 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 İngilterpremier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Tottenham

03:45 Stadyum

05:45 Teknik Analiz

07:13 İstiklal Marşı

07:15 Süper Lig Özetler

07:35 TFF 1. Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 TFF 1. Lig Özetler

08:35 İngiltere Premier Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:45 Süper Lig Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Haftasonu

17:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Haftasonu

19:00 Dakika Skor

20:50 Manchester City - Sheffield United

21:45 Süper Lig Özetler

22:00 Manchester City - Sheffield United

23:00 Stadyum