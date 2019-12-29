29 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Kelime Oyunu
02:30 Rehber
03:30 Müzik
04:30 Sen de Yap
05:10 Çok Gezenti
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Çocuklar Duymasın
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:45 Küçük Ağa
17:00 Sen de Yap
18:00 Program
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Şeref Meselesi
23:30 Öfkeli Aşıklar