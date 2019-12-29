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29 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

FenerbahçeTFF 1'İNCİ LİG14.00 Boluspor - Eskişehirspor14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor19.00 Altay - GiresunsporBASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.

29.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:45 29 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 - Eskişehirspor

14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor

16.30 - Adana Demirspor

19.00 Altay - Giresunspor

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor                

15.15 OGM Ormanspor - Pınar Karşıyaka                    

17.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 OGM Ormanspor - Hatay BŞB.



İstanbulspor, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

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