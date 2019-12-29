29 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor
16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Boluspor
- Eskişehirspor
14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor
16.30 İstanbulspor
- Adana Demirspor
19.00 Altay - Giresunspor
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 OGM Ormanspor - Pınar Karşıyaka
17.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 OGM Ormanspor - Hatay BŞB.