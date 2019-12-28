29 Aralık Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

29 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32817)

- YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33477)

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33451)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33346)

- SAHİL Mh., ŞANLI Sk., KUŞKALE Cd., GÜNAY Sk., KOCATEPE Cd., ÇAYIRLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33517)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254540)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 324.,329. sk/ İNÖNÜ mah 353.,354.,357.,358.,359.,360.,361.,363.,381.,387.,388.,389.,397.,398.,399.,406.,408.,409.,410.,411.,412.,413.,414.,416. sk 12:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254984)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI,OLİMPİYAT,ZAĞANOS PAŞA,ÜRGÜP,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 19:00-03:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255282)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ,CAHİT SITKI TARANCI,EGEMENLİK sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAADETDERE mah 106.,2.,81.,82.,84.,86.,87.,88.,93.,95.,PEYAMİ SAFA sk/ TURGUT ÖZAL mah 55.,89. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255298)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 439.,440.,502.,CENGİZ TOPEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255813)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah AHMET ÇELEBİ,AŞÇIBAŞI CAMİİ,DAVUTAĞA,KIZILCIK,NAZPERVER,İLAHİCİLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255802)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah ILGIT ÇIKMAZI,ILICA ÇIKMAZI,IRMAK,KESTANELİK sk/ İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ,MESLEK ÇIKMAZI,MUNTAZAM,İZZETBABA sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256147)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA,CAMFENER,CAMİ,DEREBOYU,HAZİNE,KATMER,KAYMAKÇI,MECİDİYE KÖPRÜSÜ,MUALLİM NACİ,ORTAKÖY DEĞİRMEN,OSMANZADE,SAĞLIK,TAYYARECİ FEVZİ,TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI,VAPURİSKELESİ,YELKOVAN,ÇARŞIAĞASI,İSKELE sk/ ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ,MUALLİM NACİ,TUNÇ ÇIKMAZI sk/ YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255517)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1401. sk/ ÖRNEK mah 1357.,1359.,1367.,1369.,1370.,1371.,1372.,1373.,1375.,DOĞAN ARASLI sk 09:00-12:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256290)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk/ MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257144)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432.,1433.,1434.,GÜLBAHAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256601)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257424)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN,NİYAZ sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256578)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS,YENİDOĞAN sk/ GAYRETTEPE mah BAYINDIR,EMİRHAN sk 10:00-12:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257180)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738.,2739.,2746.,ABDULLAH PAŞA,AKÇA,BONCUK,DAĞARCIK,DEVA,HÜRRİYET,MEHMETÇİK,SEFA,SEREN,TOSUN PAŞA,ÇİLEK,İKBAL,İLKAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256989)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 4. sk 09:00-11:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256542)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257422)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738.,2739.,2746.,ABDULLAH PAŞA,AKÇA,BONCUK,DAĞARCIK,DEVA,HÜRRİYET,MEHMETÇİK,SEFA,SEREN,TOSUN PAŞA,ÇİLEK,İKBAL,İLKAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256623)

- İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ-SANAYİ mah KANARYA,MİNE,OKÇU,SAKİN sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259014)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,KALE sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258023)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAMZE,MİNE,SAKİN sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259033)