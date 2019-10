29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer ve Derya Bakbak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.Kirazoğlu, yayımladığı mesajda, cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanları saygıyla yad ettiğini ifade etti.Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlere, gazilere Allah'tan rahmet dileyen Kirazoğlu, terörle mücadelede, Barış Pınarı Harekatında ve 15 Temmuz'da şehit düşen güvenlik güçleri ile vatandaşların aziz hatıralarının, milletin hafızasında ve devletin kimliğinde daima yaşayacağını vurguladı.Kirazoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Tarihte, mazlumlara sırtını dönen değil; evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke ve millet olarak, dinimize, değerlerimize ve ecdadımıza layık olacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlik diliyorum."Milletvekili Derya Bakbak da, 29 Ekim'in Türk milletinin gurur ve onur günü olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:"Bugün tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin bağımsızlığı için verdiği mücadelenin zafer günüdür. Bugün bağımsızlığından ve değerlerinden asla taviz vermeyen bir milletin kurtuluş mücadelesine eklenen en önemli zafer halkasıdır. Bugün vatanımızın bütünlüğü, Türk milleti ve tüm mazlum milletlerin huzuru için 'Barış Pınarı' dediğimiz bir dönemde Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşıyoruz. Bu coşkunun ilelebet sürmesini diliyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.Tarih boyunca hürriyetin simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti, bu kutlu günde bizi biz yapan değerler etrafında her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha sağduyulu olacak, al bayrağın etrafında kenetlenecektir."Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutlandığını dile getirerek, 29 Ekim 1923, büyük mücadele ve zaferlerin yer aldığı şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu kaydetti.Şehitliği en büyük paye bilerek ölümü esarete tercih eden Türk milletinin, istikbali için yürüttüğü istiklal mücadelesini, millet iradesini esas alan Cumhuriyetin ilanıyla neticelendirdiğini anımsatan Koçer, şöyle devam etti:"Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hakimiyeti kayıtsız şartsız millet teslim almış, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolundaki kalkınma ve ilerleme yolculuğuna başlamıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu binlerce yıllık geçmişe sahip devlet geleneğinden aldığı gücün yanında büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve başarıyla sürdürdüğü dış politikasıyla bölgesel ve küresel ölçekteki gücü ve önemi her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."