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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Muğla Valiliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

30.10.2019 00:09
Muğla Valiliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.
Vali Esengül Civelek, burada davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Civelek, tören için hazırlanan pastayı şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleriyle kesti.
Resepsiyona, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

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Kaynak: AA


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