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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Fener alayı

Elazığ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

29.10.2019 21:53
Elazığ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Valilik ve Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamındaki fener alayı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başladı.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile 8. Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından dev Türk bayrağının etrafından toplanan vatandaşlar, bayrağı dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okudu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Fener alayı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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