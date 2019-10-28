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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yürüyüşten detay görüntü Mehteran ekibinin marş söylemesinden detay Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı.

28.10.2019 16:4829 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Yürüyüşten detay görüntü
Mehteran ekibinin marş söylemesinden detay
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı.
Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.
Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA

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