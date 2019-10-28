29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Yürüyüşten detay görüntüMehteran ekibinin marş söylemesinden detaySaygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı.Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.