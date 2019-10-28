29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki törende, Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunması ve göndere Türk Bayrağının çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, daire müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA