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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Şehitlik ziyareti Dua okunması HATAY- Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal...

28.10.2019 17:19
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Şehitlik ziyareti
Dua okunması HATAY- Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan, anıt şeref defterini imzaladı.
Anıttaki törenin ardından, protokol üyeleri Antakya Şehitliğini ziyaret etti.
Kabirlere karanfil bırakılmasından sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.
Törene, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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