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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Hakkari ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

28.10.2019 18:53
Hakkari ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.
Valilik önündeki törende Atatürk Anıtına, Valilik, Belediye ile Dağ Komando ve Tugay Komutanlığının çelenkleri sunuldu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker, polis ve öğrenciler katıldı.
Mardin
Mardin'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik bahçesinde tören yapıldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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