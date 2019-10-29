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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Belediye bandosu eşliğinde yürüyüşten detay Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun konuşması Dans gösterileri ve Grup Eflatun Konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla sloganlar...

29.10.2019 00:58
Belediye bandosu eşliğinde yürüyüşten detay
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun konuşması
Dans gösterileri ve Grup Eflatun Konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan vatandaşlar, meşale ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak bir süre yürüdü.
Yürüyüşün ardından Grup Eflatun konser verdi.
Programa Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Levent Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ile vatandaşlar katıldı.
İncirliova ilçesinde ise Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından ev hanımı Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği ve amatör oyuncuların yer aldığı "Efelerle Zafere Yürüyüş" adlı tiyatro oyunu vatandaşların beğenisine sunuldu.
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, başta Dönmez olmak üzere tüm oyunculara teşekkür etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Söke, Güncel

Kaynak: AA


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