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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

29.10.2019 11:04
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
İstanbul Valiliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Tebrikleri kabul eden Vali Yerlikaya, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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Kaynak: AA


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