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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Amasya'da tören düzenlendi.

29.10.2019 16:28
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Amasya'da tören düzenlendi.
Amasya Valisi Osman Varol'un valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.
Vali Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı vatandaşları selamladı.
15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.
Vali Varol, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 96. yılını gurur ve sevinç içinde milletçe kutladıklarını belirtti.
Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Günün anlamını belirten şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve konuşmaların ardından kutlama, geçit töreniyle sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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