29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Diyarbakır Mardin ve Batman 'da coşkuyla kutlandı.Diyarbakır'da valilik önündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.Vali Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe doğru yürüdüğünü ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti, her millet bayramında daha güçlü, kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olarak bayramını kutlayacak." dedi.Tüm ezilen uluslara, yok edilmek istenen milletlere örnek bir mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Millet iradesiyle taçlanan cumhuriyetimiz, kurulduğundan bugüne kadar her alanda çok büyük bir başarı ve kalkınma sergilemiş, bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel ve küresel ölçekte oyun kuran, her alanda iddiasını ortaya koyan ve dünyada sayılan bir devlet olmuştur. Türkiye mazlumların, öksüzlerin, yetimlerin bir anlamda hayat bulduğu, buluştuğu bir yurt ve vatan oldu."Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.BatmanTurgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen ve önce saygı duruşunda bulunulan törende daha sonra İstiklal Marşı okundu, ardından Batman Valisi Hulusi Şahin ve Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Şahin, Türkiye'nin dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer aldığını vurguladığı konuşmasında, şunları söyledi:"Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne büyük mesafe katettik. Başarılarımız küçümsenemez, ancak geldiğimiz nokta ile yetinmemiz mümkün değil. Türkiye'nin hem içte hem de dışarıda düşmanları var. Barış Pınarı Harekatı'nda bunun en son örneklerini hep birlikte gördük. İşte bu yüzden güçlü olmak zorundayız."Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona eren törene, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da katıldı.MardinArtuklu Üniversitesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, cumhuriyetin ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir milli değer olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğiniz sürece olmaz denilenleri başardığımızın ve milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının da göstergesidir. Cumhuriyetimiz bugün her zamankinden daha kuvvetli, daha emin adımlarla ilerlemektedir."Öğrencilerin gösterisiyle sona eren törende, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da yer aldı.