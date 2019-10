29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Resepsiyondan görüntüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorMOSKOVA/BAKÜ/ TAŞKENT/BİŞKEK/TİFLİS (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Rusya, Azerbaycan , Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'daki Türk büyükelçilikleri resepsiyon düzenledi.Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Büyükelçisi Samsar, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek, "Birçok konuda iş birliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz. Ancak ilişkilerimizin derinliği, ikili konularla sınırlı kalmamakta, bölgesel ve küresel anlamda önem taşıyan birçok konuyu da içermektedir." dedi.Türk-Rus bağlarının zor zamanların sınavından başarıyla geçtiğine işaret eden Samsar, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konulan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı, ilişkilerimizin temel taşını oluşturmaktadır. Bu, her alanda yoğun diyaloğa olanak sağlamakta ve iş birliğimizi mümkün kılmaktadır." ifadelerini kullandı.Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 96. yıl dönümünde yayımladığı mesajını okudu.BaküCumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Savunma Sanayii Bakanı Medet Guliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, diplomatlar, siyasetçiler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu resepsiyonda Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.Azerbaycan Meclis Başkanı Asadov da konuşmasında davetlilere Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tebriklerini iletti.Türkiye'nin geçen 96 yılda şanlı bir gelişim yolu geçtiğini vurgulayan Asadov, "bir millet, iki devlet" olan Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak tarih ve kültürünü en büyük servet olarak gördüklerini ifade etti.İki ülkenin sağlam hukuki temelleri olan stratejik ortak olduğunu söyleyen Asadov, Azerbaycan ve Türkiye arasında bugüne kadar 240'tan fazla anlaşma imzalandığını 27 anlaşmanın da hazırlık aşamasında olduğunu hatırlattı.Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin de arttığını belirten Asadov, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini daha da ileri taşıyacağını sözlerine ekledi.-TaşkentÖzbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Senato Başkanı 1. Yardımcısı Sadık Safayev, Taşkent Valisi Cihangir Artıkhocayev ve diğer Özbek yetkililer ile çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Özbekistan arasında stratejik düzeydeki ikili ilişkilerin her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek, Özbekistan'ın Türk Konseyine katılmasının da bütün Türk dünyası için çok önemli bir adım teşkil ettiğini dile getirdi. Er, "Özbekistan'ın üyeliğiyle Türk Konseyi gerçek hüviyetine kavuşabilmiştir." dedi.Er, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.Resepsiyonda piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu sahne alarak, çeşitli eserlerini seslendirdi.BişkekKırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla büyükelçilik konutunda resepsiyon verildi.Resepsiyona, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Kırgızistan devlet yetkilileri, büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, yerli ve yabancı sivil toplum örgütlerinin yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerin ardından iki devlet arasındaki ilişkilerde yeni sayfaların açıldığına inandıklarını söyleyen Madmarov, "Kırgızistan, Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. Kırgızistan ile Türkiye arasında üst düzeyde karşılıklı güven ve açık diyalog var. İki ülke arasında çözülemeyecek sorun yok." diye konuştu.Büyükelçi Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesajını okuduktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırlarındaki gelişmeleri anlattı. Fırat, "Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla oynanmak istenen yeni oyun tekrar bozuldu." ifadesini kullandı.TiflisGürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Jansug Kakhidze Tiflis Müzik ve Kültür Merkezi'nde resepsiyon verildi.Resepsiyona Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı İrakli Garibaşvii, Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Devlet Bakanı Ketevan Tsikhelaşvili, milletvekilleri, diplomatlar, Türk vatandaşları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri ve çok sayda davetli katıldı.Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, yaptığı konuşmada, Türk halkının bağımsızlık için önemli mücadeleler verdiğini kaydederek, "Türkiye kuruluşundan itibaren pek çok zorluklarla karşılaştı ve üstesinden geldi. Böylece gelişmiş ve bölgede önemli, dünya çapında bir devlet oldu." dedi.Zalkaliani, Gürcistan ile Türkiye'nin önemli uluslararası ticaret, ekonomik, ulaştırma ve enerji projelerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bölgenin kalkınması için her alanda işbirliğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.İki ülkenin önemli ulaştırma geçit koridoruna sahip olduğunu dile getiren Zalkaliani, "Bu kapsamda bölgede ulaşım kolaylığını gerçekleştirmek de amaçlarımız arasındadır. Bu amaçla inşa edilen Bakü - Tiflis - Kars (BTK) demiryolu özel önem taşımaktadır." dedi.Büyükelçi Yazgan ise Türk ve Gürcü halkı için vatan ve özgürlüğün önemli değerler olduğunu vurgulayarak, her iki milletin bu değerlerden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.İki ülke arasında giderek artan ikili ilişkilerin olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyor". değerlendirmesinde bulundu.Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.Konuşmaların ardından Türk piyanist Gülsin Onay tarafından konser verildi.