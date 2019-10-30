Haberler » Güncel » 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Resepsiyondan detaylar Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

30.10.2019 00:14
Resepsiyondan detaylar
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki King George Oteli'nde düzenlenen resepsiyona katılan davetliler, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Atina Kara Ataşesi Murat Gülşen, Atina - Pire Başkonsolosu Oya Yazar ve büyükelçilik müsteşarı Mehmet Şekerci tarafından karşılandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Atina Büyükelçiliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:33 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM
01:28 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:23 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - SARAYBOSNA
01:17 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
01:14 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:11 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
01:06 Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu
30.10.2019 01:35:13