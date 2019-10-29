29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı

TCG Tufan'dan genel ve detay görüntülerVatandaşlardan genel ve detay görüntülerÇocukların marş okumasıAbdurrahman Çelik ile röportajGemiden görüntü YalovaCumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.

Hücumbot hakkında ziyaretçilere bilgi veren askeri personel, daha sonra gruplar halinde hücumbota aldıkları vatandaşlara gemiyi gezdirdi.

Kaynak: AA