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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - SARAYBOSNA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da kutlandı.

30.10.2019 01:23
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da kutlandı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde, şehrin sembollerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de katıldı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi kütüphanenin dış cephesine Türk bayrağı da yansıtılırken, konuklar resepsiyonun sonunda binanın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - SARAYBOSNA

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Kaynak: AA


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