Haberler » Güncel » 29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilirken, sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

27.10.2019 15:14

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin hava durumu tahminlerini duyurdu.

AZ BULUTLU VE AÇIK

Açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi genelinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif olarak eseceği tahmin edilen açıklamada, en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın 20 santigrat derece olacağa tahmin edildi.

29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, Sabah, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Model yatlar yarıştı
18:16 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti
18:16 - ABD Başkanı Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"-...
18:15 Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı
18:15 Beşiktaş, derbi için yola çıktı
18:09 Edirne'de asayiş
18:09 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
27.10.2019 18:21:39