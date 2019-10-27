29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin hava durumu tahminlerini duyurdu.

AZ BULUTLU VE AÇIK

Açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara Bölgesi genelinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden hafif olarak eseceği tahmin edilen açıklamada, en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın 20 santigrat derece olacağa tahmin edildi.