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29 Ekim Farkındalık Koşusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 27-29 Ekim tarihlerinde İstanbul'dan Ankara'ya 29 Ekim Farkındalık Koşusu düzenleyecek.

25.10.2019 15:5429 Ekim Farkındalık Koşusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 27-29 Ekim tarihlerinde İstanbul'dan Ankara'ya 29 Ekim Farkındalık Koşusu düzenleyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ki farklı engel gruplarından gençlerin katılacağı, 24 saat aralıksız sürdürülecek bayrak yarışı formatındaki 29 Ekim Farkındalık Koşusu, "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla 27 Ekim Pazar sabahı saat 10.30'da Taksim'den başlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de saat 11.45'te sona erecek koşunun gerçekleştirileceği 6 kentte başta "engellilik" olmak üzere, "çevre duyarlılığı", "dayanışma", "gönüllülük", "birlik ve beraberlik" ile "gençlik ve cumhuriyet" temalı çeşitli programlar yapılacak.

29 Ekim, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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