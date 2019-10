Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Engelsiz bir dünya için biz de varız" sloganıyla ilk kez düzenlenen 29 Ekim Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Sakarya 'ya ulaştı.İstanbul'dan hareket eden koşucuların ilk durağı Kocaeli oldu. Sporcuları, valilik binası önünde Vali Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Sofuoğlu, Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve vatandaşlar karşıladı.Aksoy, burada yaptığı konuşmada, koşuya katılanlara teşekkür etti.İstanbul Taksim'den başlayan ve Ankara Anıtkabir'e kadar devam edecek olan maratonun Kocaeli ayağında sporcuları karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, "Engelsiz bir yaşam için her türlü çalışma birçok kurum tarafından yerine getirilmektedir. Biz de Kocaeli Valiliği olarak Engelli Veri Tabanı projemizi hayata geçirdik." dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonunda engellilere yönelik birçok çalışmanın olduğunu belirten Aksoy, "İlimizde 60 engelli spor kulübü var. Bu 60 engelli spor kulübünde bin 467 sporcu faaliyet yürütmektedir. Bu sporcuların bir kısmı ulusal ve uluslararası alanda derece yapan, madalya alan sporcularımızdır. Onlara emek veren, katkı sunan hocalarına, ailelerine ve bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Aksoy, Kocaeli sınırından başlayarak Sakarya'ya kadar koşacak olan sporculara bayrağı ve plaketi teslim etti.Daha sonra kentten ayrılarak D-100 kara yolu üzerinden Sakarya'ya ulaşan grubu, öğrenciler karşıladı. Burada oluşturulan platformda İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerine plaket ve çiçek takdim edildi.İZEV Başkanı Hakan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu engelli bireylerin farkındalığı için düzenlediklerini anlatarak, "Bugün koşuya İstanbul'dan başladık. Durduğumuz her ilde bir sembolü Anıtkabir'e taşıyoruz. Kocaeli'den çevre ile ilgili mesajımızı ve plaketimizi aldık. Şimdi Sakarya'dan dünyada barış temalı bayrağımızı ve plaketimiz aldık. Koşucularımız yolda 48 saat hiç durmadan koşuyor, engelli bireylerin hakları için koşumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ise organizasyonun Türkiye 'de bir ilk olduğunu ve farklı engel gruplarından bireylerin toplu halde kesintisiz bir bayrak yarışına katıldıklarını anlattı.Tek hedeflerinin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bu farkındalığı da engelli bireyler kendileri oluştursun, kendileri mesaj versin istedik. Toplumdaki her kesime ulaşmak, güncel meselelerden sıyrılıp gençliğe dair yaşadığımız sorunları kucaklayıcı olarak anlatmak istedik. O yüzden sadece engellilik meselesini işlemiyoruz. Aynı zamanda çevre duyarlılığını, birlik beraberliği, gönüllülük çalışmalarını da işlemeye çalışıyoruz. Koşu devam ettikçe inşallah bize olan ilgi destek de artacak. 29 Ekim günü geçtiğimiz illerden aldığımız sembolleri Anıtkabir Müzesi'ne takdim edeceğiz." şeklinde konuştu.Organizasyona 25 koşucunun katıldığını dile getiren Kılıç, sporcuların bedensel engelliler ile zihinsel engellilerin de içinde olduğu profesyonel ve gönüllülerden oluştuğunu kaydetti.Geceyi Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçirecek olan grup, yarın koşuya devam edecek.29 Ekim Farkındalık Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün öncülüğünde; İZEV, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, yarışılacak illerin valilikleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.