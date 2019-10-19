Haberler » Güncel » 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları nedeniyle Fatih'teki bazı yollar 20 Ekim Pazar ve 29 Ekim Salı günü saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak.

19.10.2019 10:3829 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları nedeniyle Fatih'teki bazı yollar 20 Ekim Pazar ve 29 Ekim Salı günü saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih'te gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda 20 Ekim Pazar günü genel prova töreni ve 29 Ekim Salı günü kutlama töreninde saat 07.00'dan 14.00'a kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergah ise şöyle;

Trafiğine Kapatılacak Yollar;

Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise;

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi olarak açıklandı. - İSTANBUL

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu
12:37 Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyor
12:32 Parkı yaban arıları astı
12:36 Suriye sınırına sevkiyat
12:31 Gediz'de yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi
12:36 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ'NDE KONUŞTU (1)
12:36 DHA YURT BÜLTENİ - 8
19.10.2019 12:39:35