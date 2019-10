29 Ekim tatili için en güzel rotalar

29 Ekim tatili için planlarınızı netleştirmenize yardımcı olacak obilet.com'un öneri listesi, yurt içi destinasyonlar ve vizesiz ülkelerden oluşan adreslerle kısa tatili dopdolu geçirmenizi sağlayacak birbirinden güzel alternatifler sunuyor.Uzun yaz tatilinin ardından tüm izinlerini kullanan seyahatseverler, özel günlerdeki tatilleri değerlendirmeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile başlıyor. Bu yıl 29 Ekim'in Salı gününe denk gelmesi sebebiyle sadece pazartesi gününü izin alarak 4 gün keyifli bir tatil yapmak isteyenler için obilet.com ya da obilet mobil uygulamaları üzerinden uçak ya da otobüs biletlerini alarak, seyahatlerini programlayabilir.İşte obilet.com'un önerdiği yurt içi veya vizesiz yurt dışı seyahat rotaları;Sonbahara özel yurt içi tatil rotaları29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı ziyaret: Anıtkabir, Ankara29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'i ziyaret ederek yaşayabilirsiniz. Her biri ayrı bir anlam taşıyan kuleler, meydanlar, müzeler ve mozolelerin bulunduğu Anıtkabir'de; Anıt Bloku bölümünde bulunan ve 24 Oğuz boyunu temsil eden heykellerden oluşan Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türk tarihini adım adım keşfedebilir, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünden ilham alan Barış Parkı'nda vakit geçirebilir, Anıtkabir içinde yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezerek ziyaretinizi tamamlayabilirsiniz.Başkent gezinizi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi'ni gezerek veya farklı kültürel mirasları barındıran 74 müzeden ilginizi çekenleri ziyaret ederek genişletebilir, seyahatinizi şehrin en meşhur yemeği Aspava'yı tadarak renklendirebilirsiniz.Yaz mevsiminin hala devam ettiği AntalyaSonbaharda dahi deniz ve güneş tatili yapmak isterseniz, sezonun son günlerini değerlendirmek üzere Antalya ve çevresini tercih edebilirsiniz.29 Ekim tatilinde; butik otelleri, her şey dahil tatil köyü konseptleri ve çevre yörelerdeki kamp alanları ile farklı alternatifler sunan Akdeniz'in keyfini çıkarabilir; antik kentler, şelaleler ve gizli mağaralar ile hem doğa hem de kültür dolu dört gün yaşayabilirsiniz.Bembeyaz travertenlerin evi: Pamukkale , DenizliAntik çağlardan beri çok önemli kültürlerin merkezi olan Pamukkale, şifalı kaplıcaları, kalsiyum oksit içeren termal suları ile dünyanın sayılı doğal alanları arasında yer alıyor.29 Ekim tatilinizde, 1988 yılında UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ne giren pamuk gibi bembeyaz travertenlere ev sahipliği yapan Pamukkale'yi gezebilirsiniz.Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Pamukkale'de travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti, Antik Havuz, Laodikya Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerini ve kaplıcaları ile dünya çapında nam salmış olan Karahayıt'ı gezerek sonbahar tatilinizi büyülü bir coğrafyada geçirebilirsiniz.Türkiye'nin oksijen deposu: Kazdağları, Çanakkale - BalıkesirTürkiye'de oksijenin en fazla olduğu yerler arasında bulunan Kaz Dağları, eşsiz manzarası ve çeşitli bitki türleri ile görenleri cezbediyor.Dört günlük tatilinizde bu doğa harikası yeri arkadaşlarınız ya da ailenizle ziyaret edebilir, hayranlık uyandıran doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.Ege lezzetlerini tadabileceğiniz ve birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle unutulmaz bir tatil yaşayabileceğiniz Kaz Dağları'nda şehir stresinden uzak bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir deneyim sizi bekliyor.Yurt dışı vizesiz de gezilirYeni ülkeleri, lezzetleri ve kültürleri keşfetmeyi sevenlere özel, obilet.com 29 Ekim tatilinde gidilebilecek vizesiz Avrupa ülkeleri arasından öneriyor:Balkanlar'da tarih ve doğa iç içe: ArnavutlukVahşi doğası, nefes kesen manzaraları, ucuz şehir hayatı ile avantajlı bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk, hem doğa hem de tarih severler için keşfedilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.Arnavutluk gezinizde; kaleler, kuleler, saraylar ve surlarla geçmişe yolculuk yaparken Balkan lezzetlerinin de tadını çıkarabilirsiniz.Başkent Tiran'ı keşfettikten sonra gezebileceğiniz Berat, İşkodra ve Akçahisar gibi her bir şehirde farklı bir dokuyla karşılaşacağınız ülke, antik kentlerden doğal güzelliklere kadar kısa tatiliniz için birçok alternatif sunuyor.Adriyatik'in parlayan yıldızı KaradağKayak, bisiklet, tırmanış, yelken, rüzgar sörfü, dalış gibi etkinlikleri ile macera turizminin geliştiği Karadağ'da hareketli bir tatil rotası belirleyebilirsiniz.Montenegro olarak da bilinen Balkan ülkesi, Dalmaçya kıyılarının en güney ucunda konumlanıyor. Karadağ'daki en popüler destinasyonlar arasında yer alan Kotor, UNESCO Dünya Mirası kapsamında da koruma altında bulunuyor.Karadağ'daki Durmitor Milli Parkı etkileyici bir doğa deneyimi için sizleri beklerken; park içinde yer alan Tara Kanyonu ise Avrupa'nın en derin kanyonu olma özelliği taşıyor.Kış soğukları bastırmadan UkraynaDört günlük seyahatinizi hem eğlenceyi hem de sakinliği bir arada yaşayabileceğiniz bir destinasyonda geçirmek isterseniz, vizesiz seyahat imkanı sağlayan Ukrayna etkileyici alternatifler sunuyor.Başkent Kiev tarihi yapıları, müzeleri ve gece hayatıyla öne çıkarken, en az Kiev kadar popüler olan Lviv kenti ise sokaklarını yürüyerek dolaşabileceğiniz sakin bir şehir deneyimi sunuyor.Seyahatinizi tek bir şehir için planlayabilir ya da Ukrayna'ya kadar gitmişken 8 saatlik bir tren yolcuğunu göze alıp iki şehrin tadını ayrı ayrı çıkarabilirsiniz. - İSTANBUL