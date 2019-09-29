29 eylül pazar dha spor gündemi

Copello çiftinin final mutluluğu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide finale kalan Yasmani Copello: Bu vatana madalya borcum var

"Finalde sürpriz olabilir"

"Eşim her zaman yanımda; anca beraber, kanca beraber"

Milli atletin eşi Elif Koç: Çok mutluyuz, hala heyecanlıyım

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Antalyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu, öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

TFF BİRİNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Eskişehirspor

16.30 Balıkesirspor - Giresunspor

19.00 Ekol Göz Menemenspor - Osmanlıspor

19.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor

BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Bursaspor - Tofaş

15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi

17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Sigortam.Net İTÜ BB - Fenerbahçe Beko

ATLETİZM

Dünya Şampiyonası

21.45 Üç adım atlamada milli atlet Necati Er finalde yarışacak.

VOLEYBOL

2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası finali

18.30 Sırbistan - Slovenya

HENTBOL

2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup'ta 2'nci maç

18.00 Türkiye - Hırvatistan

AVRUPA'DAN FUTBOL

13.00 Espanyol - Real Valladolid (Enes Ünal)

15.00 Eibar - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

16.00 Lecce - Roma (Cengiz Ünder, Yıldırım Mert Çetin)

16.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.45 Feyenoord - Twente (Orkun Kökçü)

18.30 Leicester City - Newcastle United (Çağlar Söyüncü)

21.45 Milan - Fiorentina (Hakan Çalhanoğlu)

22.00 Marsilya - Rennes (Metehan Güçlü)