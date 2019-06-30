30.06.2019 00:18
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29 Haziran 2019 Haberleri

29 Haziran 2019 Haberleri

29 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

Ryan Babel , Jimmy Durmaz , Ünal Karaman , Pamela Anderson , Genel

Son Dakika Haberleri
00:18 29 Haziran 2019 Haberleri
22:50 Bursa'da bir ilk gerçekleştirilecek...Namazgah Parkı'na 'acil durum butonu' yerleştiriliyor
22:48 Eşlerine yardımcı olmak isteyen abla ve kız kardeşi gözlemeci dükkanı açtı
22:45 40 yıllık misafir leylekler yavrularını göçe hazırlıyor
22:41 Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu
22:31 Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı
22:14 Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu sorunu devam ediyor