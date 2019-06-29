29 Haziran Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu! (Milli Piyango bilet sorgulama)

Heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişi yapıldı. Haziran ayının son çekilişi olan 29 Haziran Milli Piyango çekilişi, Ankara Anıttepe ''de MPİ binasında yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi ile 3 milyon lirayı kazanan biletin numarası belirlendi. 29 Haziran Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi ve Milli Piyango sorgulamasını haberimizdeki bağlantıdan yapabilirsiniz.

29 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını denediyeseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29-06-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Haziran Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NASIL ALINIYOR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.