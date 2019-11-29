29 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:15 Özel Röportaj

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Top 10

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

17:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

18:30 Futbolun Şehirleri

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:30 Gençlerbirliği - BTCTurk Malatya

21:15 Devre Arası

21:30 Gençlerbirliği - BTCTurk Malatya

22:30 Süper Lig Maç Sonu