Haberler » Sinema » 29 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı - Haber

29 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

29 Kasım 2019 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

29.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 06:4529 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Ferhat ile Şirin

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Kadın

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Ferhat ile Şirin

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Ferhat ile Şirin

22:30 Ferhat ile Şirin


Zuhal Topal, Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
06:45 29 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:45 29 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 07:28:31