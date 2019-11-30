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29 Kasım 2019 Haberleri

29 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

30.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:1829 Kasım 2019 Haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer, Özcan Deniz, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 29 Kasım 2019 Haberleri
00:17 Bir günde üçüncü olay: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:15 Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki yapmıyor
11:13 Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler başladı
11:04 Ev ortamına dönüştürülen kütüphanede sınava hazırlanıyorlar
11:00 Seyir halindeki otomobilin üzerine parke taşı böyle düştü
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
02:56 Kendisine 500 TL borcunu ödemeyen kuzenini silahla vurdu
30.11.2019 00:22:44