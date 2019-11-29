29 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Çukur

02:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:05 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:30 Kuaförüm Sensin

05:35 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

10:30 Gelin Evi

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Jungle