29 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:25 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.

01:25 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası

02:30 Aktüel Futbol

04:15 Bundesliga

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:35 Süper Lig Özetler

06:05 EURO 2020 Derleme

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:10 EURO 2020 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

18:20 Süper Lig Goller

18:30 Lig Raporu

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum