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29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni MalatyasporTFF 1'İNCİ LİG19.00 İstanbulspor - Fatih KaragümrükGALATASARAY11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

29.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:3429 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 - Fatih Karagümrük

GALATASARAY

11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Fenerbahçe kafilesi, uçakla İzmir'e hareket edecek.

17.30 Sarı-lacivertli ekibin İzmir'de karşılanışı

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.30 PTT - Türk Hava Yolları

19.00 HDI Sigorta - Beylikdüzü Vol. İht.

AVRUPA LİGLERİ

22.30 Schalke 04 - Union Berlin (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

23.00 Celta Vigo - Real Valladolid (Okay Yokuşlu - Enes Ünal)

22.30 Antwerp - Mechelen (Sinan Bolat)



Batı Çalışma Grubu, İstanbulspor, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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