29 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 İstanbulspor
- Fatih Karagümrük
GALATASARAY
11.00 Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar, Trabzonspor
karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertliler yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Fenerbahçe kafilesi, uçakla İzmir'e hareket edecek.
17.30 Sarı-lacivertli ekibin İzmir'de karşılanışı
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılarda İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları başlayacak.
BASKETBOL
THY Euroleague
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
18.30 PTT - Türk Hava Yolları
19.00 Galatasaray
HDI Sigorta - Beylikdüzü Vol. İht.
AVRUPA LİGLERİ
22.30 Schalke 04 - Union Berlin (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
23.00 Celta Vigo - Real Valladolid (Okay Yokuşlu - Enes Ünal)
22.30 Antwerp - Mechelen (Sinan Bolat)