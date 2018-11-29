29 Kasım Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Denizli
: "Başarının olmazsa olmazı Avrupa
'ya gitmek"
"Keyifli bir yarış oluyor"
Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Denizli, 3 büyüklerin durumları hakkında ise şu yorumu yaptı: "Onlar tarih boyu büyükler. Birkaç olumsuz sonuç onlar üzerinde, camianın ismi ve büyüklüğü üzerinde bir etki yapmaz"
(ÖZEL) Türkiye
Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık: "Hedefimiz 18 sıklette olimpiyat kotası almak"
UEFA AVRUPA LİGİ
20.55 Fenerbahçe - Dinamo Zagreb
20.55 Krasnodar
- Akhisarspor
23.00 Sarpsborg 08 - Beşiktaş
DİVAN BAŞKANLARI BULUŞUYOR
12.30 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk
, Galatasaray
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Fenerbahçe Kulübü
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
öğle yemeğinde bir araya gelecek.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri açıklanacak. 2 Aralık
Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi de belli olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
UEFA'DAN HALİS ÖZKAHYA'YA GÖREV
20.55 FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya
, Norveç
'in Rosenborg ile İskoçya'nın Celtic
takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel
ve Hakan Yemişken
yapacak. Kemal Yılmaz
'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık
ve Koray Gençerler
ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
19.00 Milliler, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3'üncü maçında lider İspanya
'yı konuk edecek.
BASKETBOL
-Euroleague Erkekler-
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- Gran Canaria
-Euroleague Kadınlar-
18.00 Hatay
BŞB - Olympiakos
-EuroCup Kadınlar-
19.00 Tsmoki Minsk - Beşiktaş
19.00 Botaş - A3 Basket Umea
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Halkbank - VakıfBank
Mustafa Denizli,Kasımpaşa,Avrupa,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 09:31