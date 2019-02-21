21 Şubat 2019, 08:53
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29. Kış Üniversite Oyunları'na Doğru

29. Kış Üniversite Oyunları

29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek.

Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu Spor
Kaynak: AA


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