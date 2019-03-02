29. Kış Üniversite Oyunları'nın Açılış Seremonisi Yapıldı

Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA/ DHA Rusya
'nın Krasnoyarsk
kentinde düzenlenen 29. Kış Üniversite Oyunları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Oyunlarda mücadele edecek Türk sporcular, açılış seremonisine ellerinde bayraklar ile katıldılar. Seremoniyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de takip etti.
Krasnoyarsk kentinde bugün başlayan ve 12 Mart tarihine kadar devam edecek olan oyunlarda ülkemizi; alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 milli sporcu temsil edecek. Türkiye
'nin Moskova
Büyükelçisi Mehmet Samsar, milli sporcuları ziyaret ederek bir süre sohbet edip sporculara moral vererek mücadelelerde başardılar diledi.
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular ise şöyle:
Kayaklı koşu: Hamza Dursun
, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç
Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan
Şamgul, Sıla
Kara
Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat
Yardımcı, Fatih
Aydem, Tunay Şimşek
Artistik buz pateni: Burak Demirboğa
, Sinem Kuyucu
Krasnoyarsk, Moskova, Spor
Kaynak: DHA