29 Mart 2019 Haberleri

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src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/29/cinsel-taciz-davasinda-tutuklama-cikmadi-mahkeme_11889563_44_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı</span> </a></li><li><a href='/ali-koc-acikladi-31-mayis-a-kadar-60-65-milyon-11889544-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/29/ali-koc-acikladi-31-mayis-a-kadar-bulamazsak_11889544_12_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ali Koç Açıkladı: 31 Mayıs'a Kadar 60-65 milyon Euro Bulamazsak Avrupa'ya Gidemeyiz</span> </a></li></ul>