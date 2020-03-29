29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Son Durak

00:20 Salyut 7

00:20 Gel Dese Aşk

01:20 Esra Erol'da

02:40 Ödül Avcıları

03:20 Kara Ekmek

04:50 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gel Dese Aşk

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Hercai

13:00 Gel Dese Aşk

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Gel Dese Aşk

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Gel Dese Aşk

Kaynak: InterSinema.com