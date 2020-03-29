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29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Son Durak

00:20 Salyut 7

00:20 Gel Dese Aşk

01:20 Esra Erol'da

02:40 Ödül Avcıları

03:20 Kara Ekmek

04:50 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gel Dese Aşk

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Hercai

13:00 Gel Dese Aşk

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Gel Dese Aşk

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Gel Dese Aşk

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Atv, TV, TV

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Haberler ›› TV ››29 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

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