Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

29 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Formula E

01:00 Olimpiyat Oyunları

02:00 Olimpiyat Oyunları

02:30 Snooker

03:30 Snooker

03:30 Cycling Track

05:00 Biatlon

06:00 Biatlon

07:00 Biatlon

08:00 Biatlon

09:00 Olimpiyat Oyunları

10:00 Olimpiyat Oyunları

10:30 Bisiklet

11:30 Alp Disiplini

11:30 Bisiklet

12:15 Alp Disiplini

12:30 Bisiklet

13:00 Alp Disiplini

13:30 Bisiklet

14:30 Olimpiyat Oyunları

15:30 Olimpiyat Oyunları

16:00 Biatlon

16:00 Bisiklet

17:00 Biatlon

17:30 Bisiklet

18:30 Biatlon

19:00 Bisiklet

20:30 Bisiklet

21:30 Bisiklet

22:00 Snooker

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Eurosport, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› TV ››29 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 01:22: İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar - Haberler 00:48: Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti - Haberler 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti - Haberler 00:12: Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı