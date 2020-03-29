Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hadi İnşallah

00:30 Baraj

02:00 Zümrüdüanka

02:45 Yasak Elma

04:45 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Her Yerde Sen

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Hababam Sınıfı Merhaba

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 İkinci Şans

13:30 Benden Söylemesi

15:00 Zümrüdüanka

15:30 Şevkat Yerimdar

17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba

20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

22:30 Yapışık Kardeşler

22:30 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Fox, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› TV ››29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

TV Manşet

Haberler

Son Dakika TV Haberleri

08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 01:22: İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar - Haberler 00:48: Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti - Haberler 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti - Haberler 00:12: Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı