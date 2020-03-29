29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hadi İnşallah

00:30 Baraj

02:00 Zümrüdüanka

02:45 Yasak Elma

04:45 Kadın

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Her Yerde Sen

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Hababam Sınıfı Merhaba

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 İkinci Şans

13:30 Benden Söylemesi

15:00 Zümrüdüanka

15:30 Şevkat Yerimdar

17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba

20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

22:30 Yapışık Kardeşler

22:30 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

Kaynak: InterSinema.com