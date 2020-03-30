29 Mart 2020 Haberleri
29 Mart 2020 Manşet Haberleri.
30.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:18
- Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
- ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
- ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
- İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
- Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
- İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
- Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
- Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
- Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
- Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
- Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
- Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
- Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
- Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
- Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
- Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
- İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için 'Planlanmış bir hareket' dedi
- Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
- Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
- İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
- Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
- THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
- Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
- Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
- Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
- Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
- İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
- Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
- Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
- MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
- Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı
- İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Etiketler: Genel