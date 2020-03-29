29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Galip Derviş

01:15 Kuzey Güney

02:15 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:00 Tatlı İntikam

04:15 Arda'nın Mutfağı

05:00 Tatlı İntikam

06:45 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çarkıfelek

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com