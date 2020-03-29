29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Galip Derviş
01:15 Kuzey Güney
02:15 Gelinim Mutfakta
03:15 Müzik Arası
04:00 Tatlı İntikam
04:15 Arda'nın Mutfağı
05:00 Tatlı İntikam
06:45 Akasya Durağı
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
14:00 Son Moda
15:00 Hekimoğlu
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çarkıfelek
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:00 Galip Derviş
Kaynak: InterSinema.com