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29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Galip Derviş

01:15 Kuzey Güney

02:15 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:00 Tatlı İntikam

04:15 Arda'nın Mutfağı

05:00 Tatlı İntikam

06:45 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çarkıfelek

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kanal D, TV, TV

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Haberler ›› TV ››29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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