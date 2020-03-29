29 Mart 2020 Show Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Savaş Vadisi
00:15 Gölde Dehşet
02:15 Ramo
02:30 Savaş Vadisi
04:45 Kuaförüm Sensin
04:45 Cumartesi Sürprizi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:30 Sev Kardeşim
14:30 Tarkan Güçlü Kahraman
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Görevimiz Tatil
Kaynak: InterSinema.com