29 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Savaş Vadisi

00:15 Gölde Dehşet

02:15 Ramo

02:30 Savaş Vadisi

04:45 Kuaförüm Sensin

04:45 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:30 Sev Kardeşim

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Görevimiz Tatil

Kaynak: InterSinema.com