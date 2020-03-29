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29 Mart 2020 Star Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Güzel Köylü

02:50 Kiralık Aşk

04:20 Tülin Şahin ile Moda

05:00 Erkenci Kuş

07:15 Çilek Kokusu

09:00 Ah Nerede

09:45 Ayşecik ile Ömercik

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:45 Kiralık Aşk

13:00 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Dizi

20:00 Babil

23:30 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kiralık Aşk, Star, TV, TV

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Haberler ›› TV ››29 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

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