29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Manşet
00:45 Juventus Goller
01:00 Arjantin - Hırvatistan
02:00 Brezilya - Belçika
02:40 Premier Lig
03:00 İngiltere - Hırvatistan
03:40 Spor Artı
05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
05:10 Premier Lig
05:15 Takvim Yaprakları
05:20 İtalya - Almanya
05:25 Bundesliga
05:35 Formula E Sokak Yarışları
06:00 Futbol Akşamı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Goller
09:00 Bundesliga
09:25 Juventus Goller
10:00 Stadyum
10:00 İtalya - Almanya
11:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Goller
12:50 Bundesliga
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
13:30 Bundesliga
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Bülteni
14:00 Manchester United - Tottenham
14:30 Chelsea - Liverpool
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Arjantin - Hırvatistan
16:15 Avrupa Stüdyosu
17:30 Spor Bülteni
17:40 Premier Lig
18:00 Spor Bülteni
18:00 Sporcu Vizesi
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller
19:00 La Liga Özetler
19:45 Fransa - Türkiye
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
21:00 İngiltere - Hırvatistan
21:30 Stadyum
23:00 Liverpool Özetler
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com