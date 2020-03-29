29 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:30 Doya Doya Moda

02:45 Komedi Türkiye

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

05:30 Gel Konuşalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Oynat Bakalım

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:00 Yollardayız

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

13:00 Hastanede Hayat

13:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

14:00 Oynat Bakalım

14:15 El Değmemiş Aşk

14:30 Benim Adım Feridun

16:15 Benim Adım Feridun

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

16:45 El Değmemiş Aşk

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com