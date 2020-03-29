29 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
29 Mart 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
01:30 Doya Doya Moda
02:45 Komedi Türkiye
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Oynat Bakalım
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:00 Yollardayız
09:45 Oynat Bakalım
09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:15 Survivor Panorama Hafta Sonu
13:00 Hastanede Hayat
13:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
14:00 Oynat Bakalım
14:15 El Değmemiş Aşk
14:30 Benim Adım Feridun
16:15 Benim Adım Feridun
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
16:45 El Değmemiş Aşk
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com