29 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe
'nin mücadele gücü yüksek ve yetenekli oyuncularından Nabil Dirar; takımın durumu, yaklaşan Galatasaray
derbisi, kadro dışı kaldığı süreç ve çeşitli konularda önemli açıklamalarda bulundu
Nabil Dirar: Ali Koç
Fenerbahçe'nin geleceğini hazırlıyor
"Fenerbahçe sahaya çıktığında ölmek gerekecekse ilk ölmesi gereken kişi benim'
"Galatasaray veya Beşiktaş
'a gol atmak isterim"
" Türkiye
'nin büyük derbileri bambaşka atmosferlere sahne oluyor"
"Her maçı kaybedebilirsiniz ama derbileri kaybedemezsiniz"
"Aşağılarda olduğunuzda gerçekten bu size çok büyük bir stres yüklüyor"
"Takımdaki özgüven kaybı maçları etkiledi"
"Dünya üzerindeki her kulüpte oyuncular arasında küçük gruplar vardır"
"Kimse benim futbola olan motivasyonumu, moralimi futbola olan aşkımı kıramaz"
"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı son derece mutluyum"
"Sahada kendimi daha iyi nerede hissettiğimi bilmiyorum"
"Taraftarları üzüyoruz maalesef"
"5'inci sırayı hedef koymuş durumdayız"
(ÖZEL) Trabzonspor
Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, takımın son durumundan gelecek sezonki hedeflere, yerli yabancı kuralından, milli takıma kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
"Hedeflediğimiz Trabzonspor'un daha başındayız"
"2019-2020 sezonu ile ilgili herhangi bir transfer yasağı yok"
"Biz bu güne transfer yaparak değil oyuncu göndererek geldik"
"Ülke genelinde Trabzonspor'a karşı sempati oluştu"
"Yusuf'a 20 milyon Euro'luk teklif geldi"
"Şenol Güneş
çok başarılı olacak"
"Farklı bir Trabzonspor olacak"
"Ekuban'ın katkı sağlayacağından emindim"
"Transferde örneklerimiz Yusuf, Abdülkadir, Ekuban ve Antony"
"Yerli ve yabancı oyuncu kuralında Trabzonspor kendi modelini uygulayacak"
BEŞİKTAŞ
11.00 Çaykur Rizespor
karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor
maçının hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Antalyaspor
- Çaykur Rizespor
BASKETBOL
EuroLeague
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- Bayern Münih
22.30 Saski Baskonia
- Anadolu Efes
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi Çeyrek Final
18.30 Galatasaray HDI Sigorta
- Beşiktaş
GÜREŞ Avrupa
Şampiyonası öncesinde serbest ve grekoromen güreş milli takımları kamplarda hazırlıklarını sürdürüyor
BÜYÜK SPOR BULUŞMASI SPOR ÖDÜLLERİ
19.30 Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri töreni Ankara
'da düzenlenecek.
Trabzonspor, Ali Koç, Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA