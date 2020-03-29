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29 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyatlar için çalışmalarımı evimde sürdürüyorum"Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız" Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi...

29.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:04
29 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

Modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyatlar için çalışmalarımı evimde sürdürüyorum

"Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız"

Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor İzmir 'de tekvando branşında faaliyet gösteren kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü telekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Spor

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